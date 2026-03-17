Gujon: Pogrom nad Srbima na Kosovu i Metohiji zločin protiv hrišćanstva i evropske civilizacije

BEOGRAD - Povodom godišnjice martovskog pogroma nad Srbima na Kosovu i Metohiji, direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon podsetio je javnost da takvo užasno nasilje, etnički i verski motivisano, nismo imali u Evropi od kraja Drugog svetskog rata. U samo nekoliko dana uništeno je više od 1000 srpskih domova, srušeno i oskrnavljeno 35 pravoslavnih crkava i manastira, dok su hiljade ljudi proterane sa svojih ognjišta u roku od samo nekoliko sati.

"Kao odgovor na varvarstvo ekstremista i uprkos ćutanju mnogih u svetu, odlučio sam tog 18. marta 2004. da ću pomagati Srbima na Kosmetu. Nisam još znao kako, ni kada, ali sam znao da neću sedeti skrštenih ruku i gledati te užase koji pogađaju jedan hrabar i ponosan evropski narod o kome su mi otac i deda toliko pričali. Osnovao sam humanitarnu organizaciju “Solidarnost za Kosovo” i, godinu dana kasnije, stigao sam prvi put na Kosovo vozeći jedan kombi pun