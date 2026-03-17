Otkrivamo: Kako je pripreman martovski pogrom Srba – sve je pokrenula četvorka sa Zapada

Nakon Martovskog pogroma 2004. godine, ni pet odsto proteranih Srba nije se vratilo na svoja ognjišta. To je Albancima samo dalo dodatnu energiju za dalje etničko čišćenje koje do danas sprovode, samo drugačijim metodama, kaže za Sputnjik Nebojša Čović, bivši šef Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju Vlade Srbije.

Više od dve decenije nakon pogroma srpskog stanovništva sa svojih ognjišta na Kosovu i Metohiji, idejni tvorci, organizatori i počinioci zločina nad Srbima nisu ni označeni, a kamoli osuđeni. Pored toga što je bio koordinator srpskih institucija poput škola i bolnica i organizator povratka Srba prognanih još 1999. godine, Čović je nastupao i kao politički pregovarač sa međunarodnom zajednicom. On podseća da su maltretiranja Srba na Kosovu trajala neprekido i