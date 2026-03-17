Karavan o saobraćaju održan u Kuli pod sloganom „Na putu do nule – zajedno i bezbedno“

Prvi ovogodišnji događaj u okviru projekta "Karavan bezbednosti saobraćaja" u organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova i Agencije za bezbednost saobraćaja (ABS), koji se realizuje pod sloganom "Na putu do nule - zajedno i bezbedno", održan je u Kuli, na sportskom kompleksu Vašarište, saopštila je ABS.

Program karavana započeo je tribinom za srednjoškolce u Srednjoj stručnoj poljoprivrednoj školi u Crvenki, gde su učenici imali priliku da kroz razgovor sa stručnjacima čuju više o odgovornom ponašanju u saobraćaju i posledicama nepoštovanja saobraćajnih propisa. Nakon toga je na sportskom kompleksu Vašarište u Lenjinovoj ulici upriličeno svečano otvaranje, na kojem su govorili predsednik opštine Kula Damljan Miljanić, vršilac dužnosti direktora Agencije za