Moćne američke bombe udarile po Iranu, Bejrut i Tel Aviv u ruševinama

BBC News

WAEL HAMZEH/EPA/Shutterstock Kopija Kurana, muslimanske svete knjige, leži na ruševinama zgrade u Bejrutu pogođene u izraelskom napadu

Američko-izraelski rat protiv Irana nastavlja se nesmanjenom žestinom.

Dok su američke snage upotrebile moćne bombe teže od dve tone gađajući iranske raketne lokacije duž iranske obale u blizini Ormuskog moreuza, Iran je ciljao mete u Tel Avivu, a Izrael je udario po Bejrutu, prestonici Libana.

Pojačana neprijateljska dejstva usledila su dan pošto je potvrđena smrt Alija Laridžanija, jedne od najvažnijih figura u iranskom državnom vrhu, za koga kažu da je zapravo bio idejni strateg režima u Teheranu.

Američka vojska saopštila je 18. marta da je pogodila iranske raketne lokacije duž Ormuskog moreuza snažnim bombama koje mogu da prodru u bunkere.

Ormuski moreuz je uski morski kanal kroz koji se prevozi 20 odsto svetske nafte i tečnog prirodnog gasa, a koji je Iran zatvorio u nameri da oslabi privrede neprijateljskih zemalja.

Zbog ovog poteza Irana, u svetu je porasla cena nafte, a postoji bojazan od opšteg poremećaja u snabdevanju ovog energenta.

U objavi na mreži Iksu, Centralna komanda SAD je saopštila da su američke snage „uspešno upotrebile višestruke municije dubokog prodora od 2.270 kilograma na ojačanim iranskim raketnim lokacijama“ duž iranske obale moreuza.

„Iranske protivbrodske krstareće rakete na ovim lokacijama bile su opasnost po za međunarodnu plovidbu u moreuzu“, kaže američka vojska.

Ogromne bombe su verovatno slične „razbijačima bunkera“ koje su SAD koristile u prošlogodišnjem napadu na tri podzemna nuklearna objekta u Iranu.

Vest da SAD koriste bunkerske bombe teže od dve tone dodatni je dokaz da Bela kuća i Pentagon veruju da Iran drži mnogo oružja zakopanog duboko pod zemljom.

Napadi na iranske vojne mete kod Ormuskog moreuza usledili su pošto je američki predsednik Donald Tramp oštro kritikovao NATO i druge saveznike jer su odbili da se više uključe u vojne akcije na Bliskom istoku.

„Više nam nisu potrebni i ne želimo njihovu pomoć", rekao je Tramp.

Bejrut: Izrael udario po stambenom naselju

WAEL HAMZEH/EPA/Shutterstock

Dok Amerikanci gađaju iranske vojne mete u Ormuskom moreuzu, a Iran napada Tel Aviv, izraelske snage su se usmerile na libansku prestonicu Bejrut.

Izraelci su izveli dva snažna napada na Bejrut u noći između 17. i 18. marta, a pogođeni su i stambeni objekti, javljaju lokalni mediji.

U jednom od napada, pogođena je stambena zgrada u centralnom naselju Zukak al-Blat, u blizini sedišta vlade i nekoliko ambasada.

U drugom udaru je pogođen centralni okrug Basta.

Najmanje deset ljudi je poginulo, a 27 ranjeno, saopštilo je libansko Ministarstvo zdravlja.

Taj broj verovatno nije konačan.

Liban je uvučen u ovaj sukob pre nekoliko nedelja kada je Hezbolah, libanska šiitska muslimanska političko-vojna grupa, lansirao rakete i dronove na Izrael kao odmazdu zbog ubistva vrhovnog vođe Irana, ajatolaha Alija Hamneija i ponovljenih izraelskih napada.

Izrael je pre dva dana objavio da je počeo 'ograničenu kopnenu ofanzivu' na jugu Libana.

Od početka novog sukoba na Bliskom istoku, u Libanu su poginule stotine ljudi.

WAEL HAMZEH/EPA/Shutterstock Još jedna stambena zgrada u Bejrutu pogođena u izraelskom napadu

Tel Aviv: Joga u skloništu

ABIR SULTAN/EPA/Shutterstock Prizor iz Tel Aviva posle iranskog napada

Kao jedan od najavljenih odgovora zbog ubistva visokog zvaničnika Alija Laridžanija, Iran je gađao Tel Aviv.

Muškarac i žena u sedamdesetim godinama poginuli su u iranskom raketnom napadu tokom noći.

Izraelsko Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je 192 ljudi ranjeno i prebačeno u bolnicu u poslednja 24 sata.

Njih 177 ima lakše povrede, četvoro ima ozbiljnije, ali nisu životno ugroženi, dodaju.

Nije jasno u kakvom je stanju preostalih 11 ljudi.

Od početka sukoba 28. februara do danas, 3.727 ljudi prebačeno je u bolnice, kažu iz Ministarstva zdravlja Izraela.

Osim Izraela, Iran je lansirao rakete i ka Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kuvajtu, Saudijskoj Arabiji, Kataru i Bahreinu.

REUTERS/Tyrone Siu Ljudi rade jogu u skloništu u Tel Avivu

U Iranu pogubljen muškarac 'špijun izraelskog Mosada'

Iranski mediji izveštavaju da je 18. marta pogubljen muškarac opisan kao „izraelski špijun“.

Muškarac, identifikovan kao Koruš Kejvani, uhapšen je tokom 12-dnevnog rata sa Izraelom u junu 2025. godine, i optužen da je izraelskoj obaveštajnoj agenciji Mosad prenosio slike i informacije o „osetljivim lokacijama“ zemlje, prema izveštaju novinske agencije Tasnim, povezane sa Korpusom islamske revolucionarne garde.

U izveštaju se navodi da je Kejvanija prvobitno identifikovala izraelska bezbednost u Švedskoj 2023. godine pošto je kliknuo na onlajn oglas za grupna putovanja.

U izveštaju se navodi da ga je potom regrutovao oficir izraelske obaveštajne službe Mosad i da je, posle dve godine obuke u šest evropskih zemalja i u Tel Avivu, poslat u Iran da izvodi operacije.

BBC ne može nezavisno da potvrdi tvrdnje u izveštaju novinske agencije Tasnim.

(BBC News, 03.18.2026)