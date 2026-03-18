Novosadska skupština oduzima prostor Akademiji, Mićin tvrdi da je taj prostor zloupotrebljen

Beta pre 1 sat

 Skupština grada Novog Sada odbila je predlog opozicionih odbornika da se odluka o oduzimanju prostora Akademiji umetnosti skine sa dnevnog reda današnje sednice.

 

Za skidanje sa dnevnog reda glasalo je 23 odbornika, 44 je bilo protiv, a uzdržanih nije bilo.

Ispred gradskog parlamenta još uvek traje protest na koji su pozvali studenti Akademije, a koji je počeo šetnjom centralnim gradskim ulicama od njihovih prostorija u Ulici Đure Jakšića.

Pred početak sednice gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin rekao je novinarima da oduzimanje prostorija Akademiji umetnosti nije nikakvo otimanje i ocenio da su one politički zloupotrebljene.

Pokazao je fotografije spornih prostora, i naveo da postoji veliki broj kulturnih ustanova koje “vape za prostorom”, poput Zmajevih dečjih igara ili Kulturnog centru Novi Sad.

On je rekao da Akademija koristi oko 4.000 kvadratnih metara prostora i da uh uglavnom ne zloupotrebljava, osim ovog na Bulevaru Mihajla Pupina gde se nalazi galerija, "a koji se koristi za političke performanse".

“Ovaj prostor su zloupotrebili i sad je trenutno izlepljen političkim parolama. Ali to nije razlog, razlog je zato što taj prostor ne koriste i pošto su ga zloupotrebili”, rekao je Mićin.

On je pokaza parole za koje tvrdi da su političke: “Nećete nas više zastrašivati i ubijati”, “Vreme je za novo vreme”, “Prošlo je 12 meseci”, “Pobuna rađa svest”.

Odbornik Kreni-promeni Stevan Babić ocenio je u izjavi novinarima da Mićin i Srpska napredna stranka oduzimanjem prostora Akademiji kažnjavaju studente i profesore te visokoškolske ustanove.

“Njih ne zanima šta se radi u tim prostorijama, njih zanima šta se u tim prostorijama misli, a misli se drugačije. To je danas, pod ovom vlašću, pod ovim sistemom, kažnjivo“, rekao je Babić.

Odbornica Građanskog pokreta Bravo Marija Srdić ocenila je da su studenti uzeli reč ispred zgrade nakon što je predsednica novosadskog parlamenta Dina Vučinić dekanu Akademije poručila da u sali nema mesta, kao i da "nije vlasna da mu da ili ne da reč“.

“Njihovi profesori i njihov dekan imaju još jedan teret na duši – oni odgajaju kritički svest kod mladih ljudi i uče ih neposlušnosti. I zato smo danas pred donošenjem ovakve odluke”, navela je Srdić i pozvala sve odbornike vladajuće partije da razmisle šta rade.

Odbornici opozicionih stranaka izašli su potom napolje da pozdrave okupljene koji protestuju ispred zgrade.

Sve vreme tokom konferencija za novinare gradonačelnika i opozicionih odbornika u zgradi se čula buka koja je dopirala spolja.

(Beta, 18.03.2026)

Ključne reči

Novi Sad

Regioni, najnovije vesti »

