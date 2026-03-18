Skupština Novog Sada izglasala: Akademija umetnosti više neće koristiti dosadašnje prostorije, imenovani direktori Informatike i GSP-a...

NOVI SAD - Šesnaesta sednica Skupštine Grada Novog Sada završena je posle više od pet sati usvajanjem svih tačaka dnevnog reda, među kojima su i izrada plana detaljne regulacije Petrovaradinske tvrđave i predlog rešenja u vezi sa nepokretnostima datim na korišćenje Akademiji umetnosti.

Odbornici Skupštine Grada Novog Sada usvojili su na današnjoj sednici odluku o nepokretnostima datim na korišćenje Akademiji umetnosti (AU), prema kojoj prostorije na Bulevaru Mihajla Pupina i Bulevaru despota Stefana više neće biti date na korišćenje AU, pošto je Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove u oktobru 2025. utvrdila da se one ne koriste u skladu sa funkcijom ostvarivanja delatnosti korisnika. Za odluku je glasalo 45 od 68 prisutnih