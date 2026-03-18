Protest ispred novosadske skupštine, nema kordona ispred

Nekoliko stotina građana se, na poziv studenata Akademije umetnosti u Novom Sadu (AUNS), okupilo danas ispred zgrade Skupštine grada Novog Sada.

Oni su ispred gradske skupštine došli u koloni koja je krenula od prostora AUNS u Ulici Đure Jakšića, dižući buku.

Protest je organizovan jer je na dnevnom redu skupštine oduzimanje dva prostora toj visokoškolskoj ustanovi, a istovremeno je odbijen zahtev dekana Zorana Krajišnika da se obrati odbornicima na sednici.

Iako pred zgradom nema kordona, više policijskih vozila primećeno je jutros ispred skupštine, gde su dovezeni policajci sa opremom za razbijanje demonstracija.

Odbornici Skupštine grada Novog Sada danas će razmatrati nešto više od 40 tačaka dnevnog reda.