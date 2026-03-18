Štrajk paralisao aerodrom u Berlinu, „Er Srbija“ otkazala današnje letove

Vazdušni saobraćaj na aerodromu „Berlin Brandenburg“ potpuno je obustavljen zbog štrajka sindikata Verdi.

Nijedan putnički avion nije poletao niti sletao, a 445 polazaka i sletanja je otkazano, što pogađa oko 57.000 putnika, piše Špigel, a prenosi RTS. Putnicima se savetuje da kontaktiraju svoje avio-kompanije radi informacija o alternativnim opcijama putovanja. Štrajk je rezultat tekućih pregovora o platama između Verdija i uprave aerodroma. Sindikat traži povećanje plata od šest odsto za oko 2.000 zaposlenih, najmanje 250 evra mesečno, kao i dodatni slobodan dan za