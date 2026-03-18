Štrajk paralisao aerodrom u Berlinu, Er Srbija otkazala današnje letove za Berlin

Vazdušni saobraćaj na aerodromu "Berlin Brandenburg" potpuno je obustavljen zbog štrajka sindikata Verdi, pa je otkazano 445 poletanja i sletanja za 57.000 putnika, preneo je RTS.

Putnicima se savetuje da kontaktiraju svoje avio-kompanije radi informacija o alternativnim opcijama putovanja. Štrajk je rezultat tekućih pregovora o platama između Verdija i uprave aerodroma. Usled generalnog štrajka, kompanija "Er Srbija" je saopštila da otkazuje letove između Beograda i Berlina 18. marta. "Putnici će biti preusmereni na letove planirane za 19. mart, koji će se obaviti po redovnom redu letenja, kao i druge alternativne letove. 'Er Srbija' žali