Putevi u Srbiji jutros vlažni u nižim predelima, ima i snega u raskvašenom stanju

Javno preduzeće "Putevi Srbije" d.o.o. na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe, saopštilo je da su jutros putevi prvog, drugog i trećeg prioriteta održavanja vlažni u nižim predelima i da snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Ivanjice, Užica i Novog Pazara.

Deonice na kojima ima snega su: I B-21, Ivanjica - Javor, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm I B-23, Užice - Čajetina - Nova Varoš - Bistrica, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm I B-28, Knežević - Kremna - dr. granica sa BiH (granični prelaz Kotroman), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm I B-28, Okletac - Rogačica- Kostojević - Dub - Dubci - Užice, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm I B-29, Nova Varoš - Aljinovići, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm I