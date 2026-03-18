Predškolci u poseti kragujevačkim vatrogascima

Glas Šumadije pre 12 minuta  |  Nikoleta Jošović
Juče je u Vatrogasno-spasilačkoj četi Kragujevac realizovana edukativna poseta dece iz predškolske ustanove „Čili i Vili“.

Tom prilikom izveden je prikaz vatrogasne tehnike i opreme. Deci su predstavljena vatrogasna vozila, kao i prostorije u kojima vatrogasci rade, vežbaju i odmaraju. Deo opreme mališani su imali priliku i sami da isprobaju, uključujući zaštitne šlemove i rukavice. Predškolcima je, u skladu sa njihovim uzrastom, ukazano na opasnosti koje mogu nastati nepravilnim rukovanjem električnim uređajima. Poseti je prisustvovalo 80 dece i osam vaspitačica.
Povezane vesti »

Kragujevačkoj privredi nedostaju radnici u proizvodnji

Kragujevačkoj privredi nedostaju radnici u proizvodnji

Pressek pre 22 minuta
Obuka za građane: Dani eUprave u Nišu od 18. do 20. marta

Obuka za građane: Dani eUprave u Nišu od 18. do 20. marta

Gradski portal 018 pre 12 minuta
Elektrodistribucija Niš – 18.03.2026

Elektrodistribucija Niš – 18.03.2026

Gradski portal 018 pre 22 minuta