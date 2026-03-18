Predškolci u poseti kragujevačkim vatrogascima

Juče je u Vatrogasno-spasilačkoj četi Kragujevac realizovana edukativna poseta dece iz predškolske ustanove „Čili i Vili“.

Tom prilikom izveden je prikaz vatrogasne tehnike i opreme. Deci su predstavljena vatrogasna vozila, kao i prostorije u kojima vatrogasci rade, vežbaju i odmaraju. Deo opreme mališani su imali priliku i sami da isprobaju, uključujući zaštitne šlemove i rukavice. Predškolcima je, u skladu sa njihovim uzrastom, ukazano na opasnosti koje mogu nastati nepravilnim rukovanjem električnim uređajima. Poseti je prisustvovalo 80 dece i osam vaspitačica.