Upis u prvi razred lakši nego ranije: šta se menja od 23. marta

Od 23. marta biće dostupna usluga eZakazivanje termina za upis i testiranje deteta u prvi razred osnovne škole, saopšteno je danas iz Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

Osnovne škole će tokom perioda dok upis traje od 1. aprila do 31. maja 2026. godine, na Portalu eUprava otvoriti raspoložive termine za testiranje. Roditelji prilikom dolaska na testiranje i upis deteta nisu u obavezi da donose dokumenta potrebna za upis, jer će škola pribaviti potrebne podatke elektronskim putem po službenoj dužnosti. Kako bi roditelj koristio elektronsku uslugu, potrebno je da bude registrovan korisnik Portala eUprava, odnosno da ima kreiran