Vučić o pritiscima na zaposlene pred SNS miting: Oslobodili smo okruge sa juga da ne dolaze

Predsednik Srbije Aleksandra Vučić odbacio je navode o pritiscima u javnim preduzećima da zaposleni dođu na miting vlasti 21. marta u Beogradu, rekavši da treba da dođu samo oni koji to žele.

Vučić, je odgovarajući na pitanja N1, u Predsedništvu Srbije posle potpisivanja ugovora sa kompanijom Azvirt, da li se u nad zaposlenima u javnim preduzećima vrši pritisak da dođu na miting SNS, odgovorio kontrapitanjem gde i kada, novinarka N1 je rekla „u Beogradu“, a on se zahvalio na pristojnosti, piše Danas. Pozivam ih da nijedan ne dođe na koga se vrši pritisak. Od svih laži koje ste pričali o meni došli ste do najbesmislenije priče koju slušam već 30 godina