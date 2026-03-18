Nove pretnje Irana posle ubistva ministra obaveštajnih poslova, Izrael sravnio zgradu u centru Bejruta

WAEL HAMZEH/EPA/Shutterstock Kopija Kurana, muslimanske svete knjige, leži na ruševinama zgrade u Bejrutu pogođene u izraelskom napadu Američko-izraelski rat protiv Irana nastavlja se nesmanjenom žestinom.

Dok su američke snage upotrebile moćne bombe teže od dve tone gađajući iranske raketne lokacije duž iranske obale u blizini Ormuskog moreuza, Iran je ciljao mete u Tel Avivu, a Izrael je nastavio napade na civilne objekte u Bejrutu, prestonici Libana. Pojačana neprijateljska dejstva usledila su dan pošto je potvrđena smrt Alija Laridžanija, jedne od najvažnijih figura u iranskom državnom vrhu, za koga kažu da je zapravo bio idejni strateg režima u Teheranu.