Jovanović (CLS): Komunalna preduzeća u Beogradu duguju skoro 26 milijardi dinara

Direktor Centra za lokalnu samoupravu (CLS) Nikola Jovanović izjavio je danas da javna komunalna preduzeća u Beogradu duguju dobavljačima skoro 26 milijardi dinara, a najveći dužnik su, kako navodi, Beogradske elektrane sa 15 milijardi dinara. "Pored loše uprave, korupcije i drugih problema koji se moraju što pre rešiti, Beograd treba da razmišlja i o smanjenju zavisnosti od uvoznog gasa za potrebe daljinskog grejanja", poručio je Jovanović, navodi se u saopštenju