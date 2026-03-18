Vujić o kritikama EU: Videćemo ko je u pravu, pravosudni zakoni ne ugrožavaju evropski put

Ministar pravde Nenad Vujić ocenio je danas da Srbija neće doživeti odluke Venecijanske komisije kao neku presudu, već kao savetodavno mišljenje, navodeći da će, ukoliko to bude potrebno, izvršiti određene korekcije.

Vujić je gostujući na Radio-televiziji Srbije rekao da je Venecijanska komisija najavila da će vrlo brzo poslati prvu verziju izveštaja, kako bi svi mogli da daju određene komentare. "Srbija je sama pokrenula tu inicijativu, nije bilo nikakvih pritisaka nego smo želeli da dobijemo i to savetodavno mišljenje i mi ne doživljavamo odluke Venecijanske komisije kao neku presudu, nego kao jedno savetodavno mišljenje i ukoliko je potrebno, posle tog mišljenja izvršićemo i