uživo Ubijen i šef iranske obaveštajne službe, Izrael ponovo bombarduje Bejrut

Sukobi između Irana, SAD i Izraela nastavljaju da eskaliraju, uz sve intenzivnije vojne i političke poruke sa obe strane.

Iran je potvrdio da je u izraelskom vazdušnom napadu ubijen visoki bezbednosni zvaničnik Ali Laridžani. Kao odgovor, Korpus islamske revolucionarne garde pokrenuo je talas raketnih napada na ciljeve u Tel Avivu, navodeći da je reč o direktnoj odmazdi. Izraelski šef diplomatije Gideon Sar tvrdi da su već dobili rat protiv Irana, dok njegov kolega Abas Arakči smatra da će globalne posledice sukoba na Bliskom istoku tek pogoditi čitav svet. Paralelno s tim, predsednik