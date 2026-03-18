Posao izgradnje puta od 240 miliona evra dobila firma umešana u veliku aferu: Pominjana u navodnom Papićevom pismu Vučiću o izvlačenju novca za SNS

Afera koja je opisana u navodnom pismu nekadašnjeg vlasnika tabloida "Objektiv" Aleksandra Papića upućenom Aleksandru Vučiću nikada nije rasvetljena, a firma iz Azerbejdžana "Azvirt", koja se u njemu pominje, dobila je novi vredan posao od minimum 240 miliona evra. Papić je u pismu predsedniku Srbije naveo da je ta kompanija, koja je bila glavni izvođač radova za put Ruma - Šabac - Loznica, davala novac Nebojši Stefanoviću za SNS i opisao kako je cena radova na putu rasla da bi se "višak" novca potom delio

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obavestio je javnost da je danas potpisan Komercijalni ugovor o projektovanju i izvođenju radova na izgradnji brze saobraćajnice od graničnog prelaza Bački breg preko Sombora, Kule i Vrbasa do Srbobrana. Obavešteni smo i da su ugovor potpisali ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević, direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić i izvršni direktor kompanije Azvirt Kamil Alijev. Vrednost