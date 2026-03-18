Tramp: SAD bi mogle da završe sa Iranom i ostave saveznicima da brinu o Ormuzu

VAŠINGTON - Američki predsednik Donald Tramp uputio je danas oštru poruku saveznicima, navodeći da Sjedinjene Američke Države mogu da "završe" sa iranskom "terorističkom državom" i da ostave saveznicima da sami budu odgovorni za Ormuski moreuz, koji su blokirale iranske snage.

"Pitam se šta bi se desilo kada bismo 'završili' sa onim što je ostalo od iranske terorističke države i dozvolili zemljama koje ga koriste, a mi ne, da budu odgovorne za takozvani 'moreuz'", upitao je Tramp u objavi na društvenoj mreži Truth Social. Tramp je ocenio da bi "to brzo aktiviralo" neke od američkih "neodgovornih 'saveznika'". "Zapamtite, za sve te apsolutne 'budale' napolju, Iran svi smatraju državom koja je sponzor terora broj jedan. Brzo ih ukidamo",