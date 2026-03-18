Devizni kurs: Evro danas 117,42 dinara

Zvanični srednji kurs danas je 117,4286 dinara za evro, što je najmanja vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine, saopštila je Narodna banka Srbije.

Evropska valuta juče je po srednjm kursu vredela 117,4264 dinara za evro. Dinar danas prema evru vredi jednako kao pre mesec dana, a 0,2 odsto manje nego pre godinu dana i 0,1 odsto manje nego na početku godine. Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je 5. januara, kada je za evro bilo potrebno 117,3016 dinara.