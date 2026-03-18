Sneg zavejao ovaj deo Srbije! Nestvarne slike usred marta: Ovako nije bilo ni tokom zime

Nestvarne fotografije napravljene su danas na planini Tari u Srbiji, a gde je trenutno, kako se vidi na istim, prava zimska idila i snega ima, čini se, i više nego tokom zimskim meseci.

Fotografije na kojima se vide ovi magični prizori zavejanih predela nastali su, kako navode na društvenim mrežama, na putu Zaovine - Mitrovac. "Put Zaovine - Mitrovac prekriven snežnim pokrivačem", piše Instagram stranica "drinainfo". Podsetimo, u Srbiji će danas biti promenljivo oblačno vreme, na jugu i zapadu sa kisom, na planinamansa snegom. Duvaće jak i olujni jugoistocni i istocni vetar. Jutarnja temperatura od 3 do 7 stepeni, maksimalna dnevna od 10 do 15°C.