Vučić: "Očekujem važan i dobar glas iz SAD-a u vezi energenata"; "Preduzimamo mere u interesu građana"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da očekuje važan i dobar glas iz SAD koji se tiče energenata.

"U moru loših vesti, posebno onih vezanih za energente, večeras ili ujutru očekujem jedan važan i dobar glas iz SAD koji se tiče Srbije. Sutra u podne saopštavamo sve mere koje preduzimamo u interesu građana Srbije", napisao je Vučić na društvenoj platformi X. Mere se odnose i na sankcije kada je uvoz nafte u pitanju, kao i na krajnji rok za potpisivanje ugovora sa Mađarima (MOL). Podsetimo, Vučić je sazvao vanrednu sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost sutra u