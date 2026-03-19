Starović: „Evropski put Srbije nije blokiran zbog tzv. Mrdićevih zakona“

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović izjavio je danas da evropski put Srbije nije blokiran zbog nedavno usvojenog seta pravosudnih zakona, poznatih kao "Mrdićevi zakoni".

"Na toliko stvari se radi da ne možemo govoriti da je jedan problem ili pitanje dovelo do nekog zastoja. Zastoja nema", poručio je Starović za RTS.

Dodao je da je jasno da postoje kritike na usvojeni set pravosudnih zakona, i kada je reč o proceduri usvajanja i u vezi sa sadržajem samih zakona.

"Adresiramo sve vrste kritika koje postoje. Nastojimo da u samoj primeni tih zakona ne dođe do nekih posledica koje bi bile protumačene kao negativne", rekao je Starović.

Istakao je da i delovanje ministarstva pravde pokazuje da nije dozvoljeno da važna tužilaštva u Srbiji ostanu bez dovoljnog broja tužilaca.

"To se nije desilo, uprkos alarmističkim upozorenjima. I to se neće desiti", poručio je Starović.

Dodao je da će Vlada Srbije primeniti preporuke koje Venecijanska komisija bude izdala u vezi tih zakona.

Govoreći o evropskom putu Srbije, Starović je rekao da očekuje da dođe od odlučujućeg napretka u narednim mesecima, ali da je za to potrebno da se, istovremeno, ispune određeni tehnički uslovi i da se postigne nužni konsenzus zemalja članica EU.