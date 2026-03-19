Međak: Crna Gora pokazala kako se ulazi u EU, Srbija bliža Gruziji i Turskoj

Potpredsednik Evropskog pokreta Vladimir Međak ocenio je u N1 Direktno da Srbija stagnira u evropskim integracijama i sve više zaostaje za regionom, dok je Crna Gora „pokazala kako se ulazi u EU“.

On upozorava da se Srbija, prema izveštajima EU, sve češće svrstava uz zemlje poput Gruzije i Turske, umesto uz države koje napreduju ka članstvu. Govoreći o poseti predsednice Skupštine Ane Brnabić Briselu navodi da „ona pokušava da objasni da to što se desilo nije se desilo i da to što oni svi vide oni zapravo ne vide“. „Srbija je demokratija, kod nas cveta hiljadu cvetova, slobodna medija, sloboda izražavanja“, navodi. Komentarišući to što je Brnabić za slobodu