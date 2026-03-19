(Video) Ovacije koje su zatresle halu: Lalatović „razneo“ finale turnira

U prepunoj dvorani „Pendik“ u Novom Pazaru ove srede završeno je 32. izdanje tradicionalnog Ramazanskog turnira, koje je okupilo veliki broj ljubitelja fudbala i čak 179 ekipa učesnica.

Veliko finale privuklo je publiku koja je ispunila tribine do poslednjeg mesta, potvrđujući značaj i popularnost ovog sportskog događaja u lokalnoj zajednici. Posebnu pažnju prisutnih izazvao je dolazak trenera FK Novi Pazar Nenada Lalatovića, koji je svojim prisustvom dodatno podigao atmosferu. Lalatović je dočekan ovacijama čim je ušao u dvoranu, a okupljenima se zahvalio srdačnim pozdravom. U jednom trenutku popeo se na ogradu i uhvatio za zaštitnu mrežu kako bi