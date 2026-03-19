Vlada usvojila predlog zakona o zaštiti potrošača

Vlada Republike Srbije utvrdila je danas Predlog zakona o zaštiti potrošača, kojim se uvode nove obaveze za trgovce i pružaoce onlajn usluga, a istovremeno su donete uredbe koje podstiču filmsku produkciju, energetsku efikasnost i zaštitu prirode.

Prema Predlogu zakona, trgovci će morati da ažuriraju cenovnike u realnom vremenu, kako bi informacije o cenama u prodavnicama i onlajn uvek odgovarale stvarnom stanju. Cena proizvoda moraće biti objavljena i na internet stranici lanca i na Nacionalnom portalu otvorenih podataka. Pružaoce onlajn tržišta sada se izjednačava sa obavezama trgovaca prema potrošačima. Zakon dodatno štiti maloljetna lica – zabranjena je prodaja duvanskih proizvoda, elektronskih cigareta