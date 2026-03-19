Globalni šok na tržištu nafte: Kratkoročni poremećaj ili sledi dodatni rast cena (VIDEO)
Insajder pre 57 minuta
Nagli skok cene nafte na svetskom tržištu ponovo je uzdrmao ekonomije širom sveta. Ovog puta rast cena uzrokovan je iranskim napadom na postrojenja za tečni prirodni gas u Kataru, ali i dve rafinerije u Kuvajtu. Dok pojedini stručnjaci smatraju da je reč o kratkotrajnom poremećaju izazvanom sukobima na Bliskom istoku, državni vrh upozorava na moguće dugoročnije posledice i rast cena goriva u Srbiji. Vlada pokušava da ublaži udar kroz smanjenje akciza i korišćenje robnih rezervi, ali manevarski prostor je
Nakon napada Irana na energetsku infrastrukturu u Kataru i Kuvajtu, cena nafte tipa Brent na svetskom tržištu u jednom trenutku porasla je na 118 dolara po barelu. To je izazvalo veliku neizvesnost na tržištu. Međutim, ekonomista Aleksandar Stevanović smatra da rat neće dugo trajati i da rast cena nafte predstavlja kratkoročno stanje. “Ovo je trenutni poremećaj, nije trajne prirode i sad u ovom trenutku možda vam je nezgodno ako niste obezbedili isporuke nafte,