Lideri članica EU optužuju Orbana da blokira pomoć Ukrajini zbog izbora u Mađarskoj

Lideri Evropske unije (EU) su danas u Briselu optužili mađarskog premijera Viktora Orbana da sprečava slanje važne pomoći Ukrajini i da podriva donošenje odluka tog bloka kako bi pobedio na predstojećim parlamentarnim izborima u Mađarskoj.

Učesnici dvodnevnog samita EU insistirali su da Orban mora da poštuje decembarsku odluku tog bloka 27 zemalja o finansiranju ukrajinskih oružanih snaga i ratom razorene ekonomije u naredne dve godine, sa kojom se mađarski premijer prvobitno saglasio, a zatim promenio stav. Finski premijer Peteri Orpo rekao je novinarima pred početak samita u Briselu da Orban "koristi Ukrajinu kao oružje u svojoj predizbornoj kampanji". "To nije dobro. Imali smo dogovor, i mislim da