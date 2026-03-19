Specijalni izaslanik Francuske: Nerazumno je očekivati da libanska vlada razoruža Hezbolah dok tu zemlju bombarduje Izrael

Nerazumno je očekivati da libanska vlada razoruža militantni proiranski pokret Hezbolah dok tu zemlju bombarduje Izrael, izjavio je danas specijalni izaslanik Francuske za Liban Žan-Iv Le Drijan.

On je rekao da krizu mogu da reše samo pregovori, a libanske vlasti tvrde da je više od 900 ljudi ubijeno u izraelskim napadima otkako se Hezbolah uključio u regionalni rat u znak podrške Teheranu, prenosi agencija Rojters. "Izrael je okupirao Liban veoma dugo i nije uspeo da iskoreni vojne kapacitete Hezbolaha. Stoga sada ne mogu tražiti od libanske vlade da taj posao obavi za tri dana pod bombardovanjem", rekao je Le Drijan za radio Frans Info. Jerusalim je odbio