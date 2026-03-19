Takaiči u trodnevnoj poseti Americi, sastaće se i sa Trampom: Cilj je da se učvrsti status Japana kao nezaobilaznog partnera SAD

Japanska premijerka Sanae Takaiči izjavila je uoči trodnevne posete Sjedinjenim Američkim Državama, da se nada da će sa američkim predsednikom Donaldom Trampom ponovo potvrditi snagu bilateralnih veza dve zemlje, u pitanjima koja se kreću od bezbednosti do ekonomije.

Takaiči je u Tokiju, pre poletanja za Vašington, rekla da je cilj njene posete Sjedinjenim Američkim Državama i da učvrsti status Japana kao nezaobilaznog partnera SAD u Aziji, prenosi Kjodo. "Globalni mir i stabilnost su ugroženi, uključujući i bezbednost plovidbe u Ormuskom moreuzu i energetsku bezbednost. Ako se trenutna nestabilna situacija nastavi, stvari će biti još teže i za Japan i za Sjedinjene Države, kao i za ostatak sveta", ocenila je Takaiči. Tramp i