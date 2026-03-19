Srednji kurs evra: Narodna banka Srbije objavila današnje vrednosti stranih valuta

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,4 dinara, što je neznatna promena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije (NBS). Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u sredu je slabiji za 0,2 odsto i iznosi 101,8902 dinara za dolar.