Makron: I Tramp je za prekid napada na civilne objekte i energetska postrojenja na Bliskom istoku

Francuski predsednik Emanuel Makron zatražio je danas obustavu napada na civilne objekte i na energetska i postrojenja za vodu u ratu na Bliskom istoku, navodeći da se za to zalaže i predsednik SAD Donald Tramp sa kojim je razgovarao.

Na samitu Evropske unije (EU) u Briselu, Makron je rekao da bi moratorijum na napade na civilne objekte i energetska postrojenja trebalo da usledi i zbog predstojećih verskih praznika. Francuski list Figaro javlja da su takav moratorijum zatražili i Velika Britanija, Nemačka, Italija, Holandija i Japan. Makron je predočio da bi obustava napada mogla da preokrene tok američko-izraelskog rata protiv Irana i da otvori put pregovorima. Predsednik Francuske je kazao da