Hrvatska i Crna Gora traže sezonce za rad na primorju: Plata šefa kuhinje do 3.000 evra, a konobara do 1.600 evra
U Hrvatskoj će za predstojeću turističku sezonu, prema procenama te zemlje, biti potrebno oko 70.000 radnika, što je oko 5.000 više nego prošle godine, a u Crnoj Gori, prema podacima Privredne komore, oko 25.000 sezonskih radnika.
Kako je objavio Infostud, samo u Budvi potrebno je najmanje 5.000 radnika u turizmu i ugostiteljstvu. Ovakva potražnja otvara značajne mogućnosti i za radnike iz Srbije, a to potvrđuju i podaci sa sajta Infostud, gde poslodavci iz regiona već aktivno traže kadrove za predstojeću sezonu, navedeno je u saopštenju. Najveći broj radnih mesta je tradicionalno u sektoru ugostiteljstva, gde poslodavci najčešće traže konobare, kuvare, pomoćne kuvare, pomoćne radnike u