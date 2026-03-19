Atanacković: Trenutne cene nafte su formirane u odnosu na prethodne isporuke, moguć dodatni porast

Počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković izjavio je juče da je nagli rast cena nafte posledica sukoba i nestabilnosti na Bliskom istoku i upozorio da bi poremećaji u snabdevanju mogli da potraju ukoliko se rat nastavi i dodatno ugrozi transport energenata iz tog regiona.

On je agenciji Beta rekao da je skok cena sirove nafte usledio nakon napada Izraela i Sjedinjenih Američkih Država na Iran, ističući da veliki deo sveta, posebno Evropa i Azija, iz tog regiona dobija značajne količine nafte i gasa. Prema njegovim rečima, dodatni problem predstavlja bezbednost transporta kroz Ormuski moreuz, kojim prolazi značajan deo izvoza nafte iz zemalja Persijskog zaliva. „Ako tankeri ne mogu bezbedno da prolaze tim putem, postoji opasnost da