Došle na red pare iz EU: Uzalud zagrljaji, Brnabić je od Marte Kos dobila ultimatum

Jedan sastanak, dve verzije razgovora. Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić je posle susreta sa komesarkom za proširenje Martom Kos saopštila da je to bio jedan veoma dobar i otvoren sastanak i ahvalila se na njenoj posvećenosti, podršci i saradnji. Ružičasta verzija stvarnosti predsednice srpskog parlamenta, razbijena je u paramparčad nakon što je Marta Kos saopštila da je Evropska unija veoma zabrinuta zbog poteza vlasti u Srbiji, te da je u toku procena da li naša zemlja i dalje ispunjava uslove za

U sredu je Ana Brnabić bila u poseti Briselu. Po završetku razgovora sa evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos, na Instagramu je podelila nasmejane fotografije i optimističnu poruku: “Veoma dobar i otvoren sastanak sa komesarkom za proširenje EU u Briselu. Srbija odlučno nastavlja svoj evropski put i naš strateški cilj ostaje punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Velika zahvalnost gospođi Kos na posvećenosti i podršci koju pruža našoj zemlji u ovom procesu.