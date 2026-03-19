U Srbiji danas promenljivo oblačno i suvo sa slabim vetrom

Vreme u Srbiji će danas ujutru biti delimično oblačno, a tokom dana promenljivo oblačno i uglavnom suvo, saopštio je Republički hidrometeorološki zatvor (RHMZ).

Duvaće slab i umeren, u toku dana u Vojvodini i brdsko-planinskim predelima povremeno i jak istočni i severoistočni vetar, uveče u slabljenju. Najniža temperatura biće od dva stepena do šest, a najviša dnevna od 11 do 15 stepeni. Vreme u Beogradu će danas ujutru biti pretežno sunčano, a tokom dana promenljivo oblačno. Duvaće slab i umeren istočni i severoistočni vetar, sa najnižom temperaturom od tri stepena do šest, a najvišom dnevnom oko 14 stepeni.