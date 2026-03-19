Haos i nada u dvorani spoticanja

Radar pre 1 sat  |  Igor Mihaljević
Zašto je pres-služba Spensa reagovala amaterski, zakasnelo i kilavo, a zbog čega hrvatski mediji odbijaju da u potpunosti rasvetle slučaj Spensa i provere da li branitelji, možda, ipak nisu sasvim u pravu i da je Cetinski svesno ili ne – izmanipulisan

Svega nekoliko časova uoči svog osmomartovskog koncerta u novosadskom Sportskom i poslovnom centru „Vojvodina“, hrvatski pop pevač Toni Cetinski otkazao je nastup sa obrazloženjem da je tek skoro od svedoka saznao da je popularni Spens tokom agresije JNA na Vukovar bio logor i mučilište za hrvatske zarobljenike. U trenutku nastanka ovog teksta, jedan drugi Hrvat, mladi Jakov Jozinović, već je završio svoj dobro posećen koncert na Spensu i nije podlegao pritiscima
HrvatskaToni CetinskiVojvodinaJNA

