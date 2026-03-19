Žena iz okoline Aleksinca otrovala pse, pa ih bacila u bunar
Radio 021 pre 15 minuta | 021.rs
Niška policija podneće krivičnu prijavu protiv J. V. (50) iz okoline Aleksinca zbog ubijanja i zlostavljanja životinja.
Ona se sumnjiči da tokom protekle nedelje, u selu Tešica u okolini Aleksinca, u jednom napuštenom placu postavila zatrovanu hranu koju je pojelo više pasa lutalica koji su potom uginuli. Ona je nakon toga uginule pse bacila u bunar. Protiv osumnjičene će, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Aleksincu, krivična prijava biti podneta u redovnom postupku.