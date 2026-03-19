Iranci pogodili F-35 - avion sleteo u američku bazu, pilot u stabilnom stanju

Oko 100 miliona vredan borbeni avion F-35 prinudno je sleteo u jednu od baza na Bliskom istoku, nakon što ga je pogodila iranska protivvazdušna odbrana, javljaju američki i iranski mediji. SI-En-En citira portparola Cenralne komande, kapetana Tima Hokinsa koji je rekao da je avion pete generacije bio u borbenoj misiji iznad Irana, nakon čega je "prinudno sleteo". "Istraga o ovom incidentu je u toku. Avion je bezbedno sleteo i pilot je u stabilnom stanju", rekao je