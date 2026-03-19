Amputacija ili operacija? Jedna od gorih povreda u istoriji LŠ

Liverpul je deklasirao Galatasaraj na Enfildu, gde je u revanš utakmici osmine finala Lige šampiona trijumfovao rezultatom 4:0 (ukupno 4:1), a nemila scena bila je jedan od zapaženijih trenutaka sa ovog meča.

Holanđanin Noa Lang doživeo je jednu od gorih povreda u istoriji ovog takmičenja, iako je možda gledaocima kraj televizijskih ekrana sve izgledalo bezazleno. Levo krilo Galatasaraja završio je valjajući se po travnjaku u 81. minutu posle kontakta sa reklamnim panoom kraj terena, a nije bilo lako ni onima koji su shvatili zbog čega je 26-godišnjak vrištao u agoniji. Langu je visio vrh palca desne ruke, a čim su svi shvatili o koliko ozbiljnoj povredi je reč doneli