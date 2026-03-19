Još loših vesti za Galatu i nova povreda ruke: Najbolji strelac doživeo prelom, čeka ga pauza

Još loših vesti stiže iz Galatasaraja. Nije ozbiljno povređen u utakmici sa Liverpulom samo Noa Lang, već i Viktor Osimen. Nigerijski napadač doživeo je prelom desne ruke u utakmici na "Enfildu", mada se to moglo i naslutiti, s obzirom na to da je od trenutka kada je pao nakon duela sa Ibrahimom Konateom i uhvatio se za ruku nosio zavoj. - Nakon utakmice obavljeni su pregledi u bolnici u Liverpulu, pod nadzorom našeg lekarskog tima. Ustanovljen je prelom i stavljen