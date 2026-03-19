Mađarska sprečila nove evropske sankcije Rusiji i kredit Kijevu, otkazana konferencija sa Zelenskim

Evropska unija nije usvojila odluku o 20. paketu antiruskih sankcija, a takođe nije odobrena ni odluka o kreditu Kijevu od 90 milijardi evra tokom 2026-2027.g, proizlazi iz završnog dokumenta današnjeg Samita zemalja EU. Mađarska i Slovačka glasale su protiv ovih odluka, dodaje se u dokumentu.

U dokumentu se navodi da iako odluka o vojnom kreditu Kijevu nije usvojena na današnjem sastanku, ipak se očekuje da se uslediti dogovor o njegovoj dodeli. Kako se ističe, EU smatra da će početkom aprila uspeti da počne sa isplatom kredita Ukrajini koju je izglasala većina zemalja-članica. Prema dokumentu, Mađarska i Slovačka nisu podržale konačne zaključke samita EU o Ukrajini. U dokumentu se navodi da je izjavu sa samita podržalo 25 od 27 državnih lidera.