Globalni avionski saobraćaj i dalje ozbiljno poremećen zbog rata u Iranu

Globalni avionski saobraćaj i dalje je ozbiljno poremećen nakon što je rat u Iran primorao na zatvaranje ključnih vazdušnih čvorišta na Bliskom istoku, uključujući Dubai, Dohu i Abu Dabi.

Aegean Airlines (Grčka) je otkazao letove za Tel Aviv, Bejrut i Aman do 22. aprila, za Erbil i Bagdad do 24. maja, kao i letove za Dubai do 19. aprila, a za Rijad do 18. aprila, prenosi Rojters. Što se tiče avio-kompanije AirBaltic iz Letonije, svi letovi za Tel Aviv su otkazani do 5. aprila, a svi letovi za Dubai do 24. oktobra. Kompanija Air Canada je sve letove za Tel Aviv otkazala do 2. maja, a za Dubai do 28. marta. Kad je reč o španskoj avio-kompaniji Air