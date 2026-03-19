Habuš: Očekujemo više od 15.000 trkača na Beogradskom maratonu

Direktor Beogradskog maratona Darko Habuš izjavio je danas da organizatori očekuju više od 15.000 trkača na Beogradskom maratonu, koji će biti održan 18. i 19. aprila u glavnom gradu Srbije.

Organizatori podsećaju da će prvi put, u skoro četiri decenije dugoj istoriji svog postojanja, Beogradski maraton trajati dva dana, pošto će sve trke biti razdvojene. Polumaraton je na programu u subotu ujutro, trka na 10 kilometara održaće se istog dana od 18 časova, dok će se u nedelju ujutro trčati maraton. - To nije jedina novina koju ćemo imati ove godine. Pripremljena je i nova trasa staze sa startom i ciljem na Trgu Republike. Ruta se na deonicama od 10, 21