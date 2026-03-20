Srbija cilja Evropsko prvenstvo - poznato i sa kojim sastavom

Selektor omladinske fudbalske reprezentacije Srbije Gordan Petrić odredio je spisak igrača za drugi krug kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Kako je saopštio FSS, na spisku od 20 igrača nalaze se: Golmani: Vuk Draškić, Lazar Balević Odbrana: Strahinja Stojković, Stefan Mladenović, Ahmed Hadžimujović, Veljko Milosavljević, Nikola Simić, Andrej Pavlović, Stefan Petrović, Adem Avdić Vezni red: Vasilije Novičić, Andrija Maksimović, Jovan Milosavljević, Luka Zarić, Luis Zečević-Džon, Uroš Đorđević, Đorđe Ranković, Bogdan Kostić Napad: Mihajlo Cvetković, Aleksa Damjanović Omladinci Srbije će od 25. do 31.