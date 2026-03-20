Policija: Uhapšen osumnjičeni u Beogradu zbog napada čekićem na policajce i oštećenja vozila

Beta pre 35 minuta

Policija u Beogradu je uhapsila državljanina Bosne i Hercegovine zbog sumnje da je na parkingu policijske stanice čekićem oštetio pet službenih vozila, a zatim napao policajce, saopšteno je danas.

Kako je navedeno, osumnjičeni D.M. (45) je juče oko 18 časova u Savskoj ulici oštetio vozila, a zatim pokušao policajce da napadne čekićem.

Tokom intervencije, povređen je jedan policajac kojem je ukazana lekarska pomoć.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

(Beta, 20.03.2026)

