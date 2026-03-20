(Mapa) Naftni šok trese svet, a to je tek početak! Izraelski projektili spržili "gasno srce" Irana, u opasnosti i Katar: Evo zašto je Južni Pars toliko važan

Izraelski napad na Južni Pars, najveće nalazište prirodnog gasa na svetu, izazvao je oštre osude zemalja Persijskog zaliva i doveo do skoka cena nafte na 110 dolara po barelu Blokada Ormuskog moreuza i prekid snabdevanja dodatno komplikuju izvoz nafte i gasa iz regiona, što izaziva strah od nestašica i visokih cena širom sveta Izrael je juče bombardovao iranska postrojenja povezana sa Južnim Parsom, najvećim nalazištem prirodnog gasa na svetu, što predstavlja