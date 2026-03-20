DS traži raspisivanje izbora u Nišu nakon osuđivanja predsednika gradske skupštine

Gradski odbor Demokratske stranke (DS) u Nišu zatražio je hitno raspuštanje gradske skupštine i ;raspisivanje lokalnih izbora nakon što je predsednik Skupštine grada ;Igor Novaković pravosnažno osuđen na kaznu zatvora od godinu i po dana zbog ;zloupotrebe službenog položaja u periodu dok je bio ;direktor „Jugoistoka“. „Ova presuda ;predstavlja ne samo lični pad jednog funkcionera, već i ;potpunu političku i moralnu diskreditaciju aktuelne vlasti u Nišu“, navedeno