Pentagon traži još 200 milijardi dolara za rat u Iranu
Danas pre 5 sati | Fonet
Pentagon traži dodatnih 200 milijardi dolara za rat u Iranu, što je značajan iznos koji će sigurno podstaći pitanja u Kongresu, čija odluka prethodi odobrenju novih troškova, javlja danas AP.
Ministarstvo odbrane je poslalo zahtev Beloj kući, rekao je agenciji visoki zvaničnik administracije, govorieći pod uslovom anonimnosti. Novi zahtev za finansiranje prvi je objavio Vašington post. Bela kuća danas nije odgovorila na dalja pitanja o zahtevu od 200 milijardi dolara. Upitan o brojci na konferenciji za novinare, ministar odbrane Pit Hegset nije direktno potvrdio iznos, rekavši da se može promeniti.