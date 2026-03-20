Počela proslava Ramazanskog bajrama – praznika radosti, mira i zajedništva

Počeo je Bajram — praznik koji slavi prijateljstvo i deljenje.

Ako planirate da obradujete komšiju ili prijatelja čestitkom, najbolje je da koristite tradicionalnu poruku: „Bajram šerif mubarek olsun“. Širom sveta pripadnici islamske veroispovesti obeležavaju prvi dan Ramazanskog bajrama, jednog od dva najvažnija praznika kojim se završava jednomesečni ramazanski post. Bajramsko slavlje počinje molitvom, odmah nakon svitanja, prenosi RTS. Prvi dan počinje jutarnjom molitvom koja se naziva Bajram namaz – 45 minuta po izlasku